Gaziantep FK rahat kazandı, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde TFF 3'üncü Lig ekibi Yalova FK deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantep temsilcisi, turnuvada grup aşamasına adını yazdırdı.
Spor
Gaziantep FK, deplasmanda Yalova FK'yı 2-0 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
- Penaltıdan Emmanuel Boateng ve Deian Sorescu'nun attığı goller Gaziantep FK'ya galibiyeti getirdi.
- Bu sonuçla Gaziantep FK gruplara kaldı. Yalova FK, kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Gaziantep FK, Yalova Atatürk Stadyumu'nda TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Yalova FK'yı 2-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41'inci dakikada penaltıdan Emmanuel Boateng ve 60'ıncı dakikada Deian Sorescu kaydetti.
Bu sonuçla Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda tur atladı ve gruplara kaldı. Yalova FK ise grup aşaması öncesi kupaya veda etti.
