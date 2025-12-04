Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabına geçilmesiyle birlikte gözler kura çekimi takvimine çevrildi. 2025-2026 sezonunda grupların belirleneceği organizasyon, 5 Aralık Cuma günü yapılacak. Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda belli oldu!

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nin ev sahipliği yapacağı kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabının belirlenmesi için yapılacak kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek organizasyon, kulüp temsilcilerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

Türkiye Kupası’nda 2025-2026 sezonu grup aşaması kuraları, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te çekilecek. Eleme karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte 24 takımın yer alacağı grup etabının dağılımı kura töreniyle netleşecek.

