Genç polis memuru Shanice Bennett, yıllardır devam eden sırt ağrısının gerçek nedenini öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Hastalığıyla yüzleşen Bennett, bundan sonra hayatı dolu dolu yaşamaya karar verdi. Konserlere gidiyor, daha sık seyahat ediyor ve deneyimlerini TikTok’ta paylaşıyor.

24 yaşında hastalığıyla yüzleşen Shanice Bennett, “dayanılmaz” sırt ağrısının sebebini duyunca şoke olduğunu söyledi. Kent’in Sittingbourne bölgesinde yaşayan 26 yaşındaki polis memuru, “Artık yapabileceğim bir şey yok, hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum” dedi.

Sırt ağrısı alarm verdi, hastalığını öğrenince çok şaşırdı! Şimdi hayatını bir başka yaşıyor

TIKANMIŞ SÜT KANALI SANDILAR

Shanice Bennett, sağ memesindeki bir kitleyi fark ederek ilk kez doktora başvurduğunda, kendisine bunun kanser olmadığı ve büyük olasılıkla tıkanmış bir süt kanalı olduğu söylendi.

Ancak dört ay sonra, Mayıs 2023’te, kitle büyüyüp daha ağrılı hale gelince yeniden muayene talep etti.

TARAMADA KANSER ÇIKTI

Yapılan tarama, Shanice’in üçüncü evre meme kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Cerrahlar, 24 yaşındaki kadının memesini ve koltuk altındaki lenf düğümlerini aldı.

Ağır kemoterapi ve radyoterapi sürecinin ardından Shanice iyileştiğini düşünüyordu.

SIRT AĞRISI ALARM VERDİ, HASTALIK GERİ DÖNDÜ

Fakat Haziran 2024’te dayanılmaz sırt ağrısıyla acile kaldırıldığında, hastalık geri dönmekle kalmamış, kemiklerine de yayılmıştı.

YATAKTAN KALKAMIYOR, OTURAMIYORDU

Doktorlar, kanserin artık dördüncü evrede ve tedavi edilemez durumda olduğunu söyledi.

Shanice yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir gece uyandığımda ağrı dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Ertesi gün yataktan kalkamıyor, oturamıyor, giyinemiyordum. Hâlâ kansere bağlı olacağını beklemiyordum. Belimi incittiğimi ya da disk kayması olduğunu düşündüm.

İlk teşhiste odaya girer girmez hemşireyi görünce bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştım. Ama ikinci teşhis tam bir şok oldu. Gençtim, tüm tedavileri tamamlamıştım ve artık iyi olacağımı düşünüyordum.”

Sırt ağrısı, meme kanserinin vücutta başka bölgelere yayıldığı durumlarda görülen belirtilerden biri olabiliyor.

OMURGA KEMİKLERİNDEN BİRİ ÇÖKTÜ

Hastalığın Shanice’in omurgasına yayılması nedeniyle omurga kemiklerinden biri çöktü, ayrıca kanserin leğen kemiğine, kafatasına, karaciğerine ve akciğerlerine de yayıldığı tespit edildi.

ARTIK HAYATINI DOLU DOLU YAŞIYOR

Henüz kesin bir yaşam beklentisi verilmemiş olsa da tedavisi olumlu ilerlediği için umutlu olduğunu söyleyen Shanice, hayatını dolu dolu yaşamaya odaklandı.

Mümkün olduğunca çok konsere gitmeye çalışıyor ve hazırladığı seyahat listesini TikTok’ta paylaşıyor.

Bu süreçte iki kez Rodos’a gitti, yeğenini Disneyland Paris’e götürdü, New York’u ziyaret etti ve annesinin düğününe katıldı.

Önümüzdeki yıl için James Arthur ve Ariana Grande’nin de aralarında bulunduğu birçok konser bileti aldı.

Shanice, “Durum benim kontrolümde değil. Üzülüp oturmak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Eğer kendimi eve kapatsaydım, ileride hayatıma dönüp baktığımda pişman olurdum” dedi.

Çocukluk hayali olan polislik mesleğine bir süredir ara vermek zorunda kalması da onu derinden etkiledi.

Öte yandan hazırladığı seyahat listesindeki hedefleri gerçekleştirmek için GoFundMe üzerinden 2 bin sterlinden fazla bağış topladı.

Shanice, hastanede tedavi gören diğer hastalarla arasında büyük bir yaş farkı olması nedeniyle kendisini yalnız hissettiğini belirterek şunları söyledi:

“Kanser servisindeki en genç kişiyim. Herkes 50-60 yaş civarında. Herkes için zor ama genç olmak ayrı bir zorluk; çünkü henüz hayatı tam anlamıyla yaşayamıyorsun.”

