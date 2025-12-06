Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye'de temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

BÜYÜKELÇİMİZLE DE BİR ARAYA GELDİ

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi. Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye'de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve askeri ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.

