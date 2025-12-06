İhlas Haber Ajansı
Sahaya 7 oyuncuyla çıktılar: TFF 2'nci Lig maçı iptal edildi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanması gereken karşılaşma, 'bahis cezaları' engeline takıldı. Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor müsabakası, ev sahibi ekibinin sahaya 7 futbolcuyla çıkması nedeniyle hakem Ahmet Resuloğlu tarafından tatil edildi.
Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşması kapsamında 7 futbolcusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle sahaya 7 oyuncuyla çıktığı için Isparta 32 Spor maçı tatil edildi.
- Yeni Malatyaspor, 7 futbolcusunun hak mahrumiyeti cezası aldı.
- Yeni Malatyaspor, maça 7 oyuncuyla çıkabildi.
- Hakem Ahmet Resuloğlu, maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.
Yeni Malatyaspor, Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 14'üncü haftasında Isparta 32 Spor ile oynayacağı maça, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşması kapsamında 7 futbolcusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 7 oyuncuyla çıkabildi.
Hakem Ahmet Resuloğlu, karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası maçın başlama saatini bekleyen Resuloğlu, Sinan Alkış'ın, Yeni Malatyaspor olarak sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını bildirmesi üzerine karşılaşmayı tatil ederek, soyunma odasının yolunu tuttu.
