Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yalıtım fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 16 kişi dumandan etkilenirken, müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yalıtım fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi, Yazıkonak Belediyesi ve Yurtbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında 16 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

