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Mourinho istedi, Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe bombayı patlatmak üzere

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho istedi, Ali Koç harekete geçti! Fenerbahçe bombayı patlatmak üzere
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho “Mutlaka alın” dedi, Başkan Ali Koç düğmeye bastı. Dün gece yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandı. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe, sezonun çarpıcı transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu renklerine bağlamaya çok yakın. Teknik direktör Jose Mourinho’nun "Mutlaka alınsın" demesi üzerine Başkan Ali Koç, transferin gerçekleştirilmesi için düğmeye bastı. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi de transferi tamamlamak üzere Portekiz’e gitti. Dün gece yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı öğrenildi.

YÜZDE 10 ASLAN'A

Sarı-lacivertliler, büyük yankı uyandıracak transfer için Benfica’ya 25 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Kerem Aktürkoğlu’nun yıllık ücretinin ise 5 milyon avro civarında olduğu öğrenildi. Benfica’ya geçen sezon Galatasaray’dan 12 milyon avro karşılığında transfer olan milli futbolcu, böylece bir sezonda değerini ikiye katlamış oldu.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin kârından yüzde 10 kazanacak.

AİLECE FENERLİ

Kerem Aktürkoğlu’nun ailece Fenerbahçeli olduğu biliniyor. Yıldız oyuncu, Benfica’dan ayrıldığı dönemde, “Galatasaray benim evim, benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez” demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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