Amedspor sürprizi: Fenerbahçeli golcüden teklife cevap geldi

Cenk Tosun, 2014-2018 ve 2021-2024 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş, Temmuz 2024'te bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferiyle birlikte forma şansı iyice azalan 34 yaşındaki futbolcu, dikkat çeken bir transfer haberiyle adından söz ettirdi.

AMEDSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amedspor, yeni sezon öncesi Cenk Tosun'a kiralama teklifinde bulundu.

CENK TOSUN'UN CEVABI

2024-2025'te görev yaptığı 22 maçta 2 gol ve bir asist yapan, şimdilerde Fenerbahçe'de 3'ünü forvet konumuna düşen deneyimli futbolcu, Amedspor'un transfer teklifini kabul etmedi. Cenk Tosun'un cazip bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.