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Amedspor sürprizi: Fenerbahçeli golcüden teklife cevap geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Amedspor sürprizi: Fenerbahçeli golcüden teklife cevap geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de teknik patron Jose Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği; Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından 3'üncü forvet durumuna düşen Cenk Tosun için TFF 1'inci Lig ekibi sürpriz bir girişimde bulundu. Tecrübeli golcü, Amed Sportif Faaliyetler'in transfer teklifine cevap verdi.

Cenk Tosun, 2014-2018 ve 2021-2024 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş, Temmuz 2024'te bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın transferiyle birlikte forma şansı iyice azalan 34 yaşındaki futbolcu, dikkat çeken bir transfer haberiyle adından söz ettirdi.

Amedspor sürprizi: Fenerbahçeli golcüden teklife cevap geldi - 1. Resim

AMEDSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amedspor, yeni sezon öncesi Cenk Tosun'a kiralama teklifinde bulundu.

CENK TOSUN'UN CEVABI

2024-2025'te görev yaptığı 22 maçta 2 gol ve bir asist yapan, şimdilerde Fenerbahçe'de 3'ünü forvet konumuna düşen deneyimli futbolcu, Amedspor'un transfer teklifini kabul etmedi. Cenk Tosun'un cazip bir teklif gelmediği sürece takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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