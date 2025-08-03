Tam 11 oyuncuyu gözden çıkardı! Mourinho'nun istemediği isimlere adres aranıyor

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sözleşmesi biten oyuncuların sezon biter bitmez ayrıldığı Fenerbahçe, transfere yoğunlaşmışken, kadro fazlası oyuncularla ilgilenmekte geç kaldı. Sezonun başlamasına az bir zaman kala, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği tam 11 oyuncu konusunda henüz bir gelişme sağlanmış değil.

Fenerbahçe öncelikle Portekiz kampına götürülmeyen Zajc, Lincoln ve Fayed’i elden çıkarmak istiyor. Livakovic, Becao, Carlos, Mimovic, Amrabat, Djiku ve En-Nesyri için gelen teklifler de değerlendiriliyor. Listedeki tek yerli oyuncu Emre Mor için de takım aranıyor. Aslında, sakatlığı olan Becao hariç tüm oyuncuların talibi var ancak işler hesap bölümünde kilitleniyor.

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MESAİ YOĞUNLAŞTIRILDI

Gelen tekliflerin bazıları Fenerbahçe'nin beklentisinin çok altında kalıyor ya da yüksek rakamlı sözleşmesi olan oyuncular için kulüpler anlaşsa da, yıllık ücretlerinden taviz vermek istemedikleri için görüşmeler tıkanıyor. En-Nesyri, Amrabat ve Djiku’ya gelen teklifleri Mourinho’nun isteğiyle Feyenoord eşleşmesinin sonuna kadar askıya alan sarı-lacivertli yönetim, diğer isimleri bir an önce elden çıkarabilmek için mesaiyi yoğunlaştırmış durumda.

Tedavi sürecindeki Becao’nun sözleşmesini dondurmayı planlayan Fenerbahçe, diğer tüm oyuncuları bonservisleriyle birlikte göndererek kadrosunda ciddi bir temizlik hedefliyor.

KOÇ, MİLLİ AVINDA

Kerem Aktürkoğlu operasyonunda Başkan Ali Koç ipleri elinde aldı. Sarı-lacivertliler, Benfica’nın 30 milyon avroluk bonservis talebini aşağı çekmeye çalışırken, Koç bizzat Kerem’le görüşerek fikrini sordu.

Milli yıldız, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe’ye gelmeye hazır olduğunu söyledi. Sarı lacivertliler, Hakan Çalhanoğlu için de bir kez daha Inter’in kapısına dayandı.

CENGİZ ÜNDER'İN ÜMİDİ KALMADI

Portekiz kampının çalışkan isimlerinden Cengiz Ünder, UEFA kadrosuna alınmamanın şokunu yaşıyor. Cengiz, yine Mourinho’nun gözüne girememenin üzüntüsü içindeyken, Portekizlinin tercih takımı içinde de şaşkınlığa sebep oldu. Arkadaşları Cengiz’i teselli etmeye çalışırken, Mourinho’nun milli yıldız için satılabilir raporu verdiği öğrenildi.