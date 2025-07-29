Transferin en çok konuşulan isimlerinden! Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, basın toplantısında kameraların karşısına geçti. 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, uzun süre Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldıktan sonras İtalyan ekibine dönen Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Inter'de devam edeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibinin sezon öncesi kampına katılmıştı. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, ABD'nin ev sahipliğindeki 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanan milli futbolcunun son durumunu değerlendirdi.

"ÇALHANOĞLU'NUN GERİ DÖNMESİNDEN MEMNUNUM"

Çalhanoğlu'nun çok istekli olduğunu vurgulayan Rumen teknik direktör, "Geniş bir orta sahamız var, iyi ve çok güçlü oyuncularımız var. Bakalım nasıl olacak? Orta sahada bazı maçlarda 3, bazılarında 2 oyuncu görev yapacak. İsimler, rakibe göre hafta hafta belirlenecek. Çalhanoğlu'nun sağlıklı şekilde geri dönmesinden memnunum. Yaz boyunca çok çalıştı ve geri dönmek için gerçekten istekli. Amerika'da çok hayal kırıklığına uğradı, takıma yardım etmeye çalıştı ve tekrar sakatlandı. Tatillerde ve bugün ilk antrenmanda çok çalışkandı" ifadelerini kullandı.