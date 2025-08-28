Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri kimler? UCL kura çekimi belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarındaki rakipleri belli oluyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverlerin heyecanla beklediği UCL kura çekimi devam ediyor. Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan giriyor.

Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu mu? İşte UCL kura çekiminde dakika dakika yaşananlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00’da başladı. Monaco’da gerçekleştirilen tarihi organizasyonda Avrupa’nın dev kulüpleri rakiplerini öğreniyor.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi Türkiye’de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkını elde etti.

Böylelikle kasasına 27 milyon avro kazandıran sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi yolculuğunda muhtemel rakipler ise şu şekilde:

TORBA: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge. TORBA: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiacos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marsilya. TORBA: FC Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki ilk rakibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızı takımın 2. rakibi Manchester City oldu. Galatasaray, Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Galatasaray'ın 3. rakibi Frankfurt olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılar, Frankfurt ile Almanya'da mücadele edecek. Cimbom'un son rakibi ise Atletico Madrid oldu. Galatasaray, İspanyol rakibini sahasında ağırlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 16 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. İlk hafta maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Grup aşamasındaki mücadeleler Ocak 2026’ya kadar devam edecek ve toplamda 8 hafta sürecek.

Lig aşamasında 1. ve 2. olan takımlar, 16'lı play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ise 30 Mayıs 2026’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da gerçekleştirilecek.

