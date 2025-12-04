30 milyar varillik rezerv için sondaj başlıyor! Somali Türkiye’ye tarih verdi
Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon aramalarında kritik aşamaya gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3D sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından 2026 yılının açık deniz sondajı için belirlenen tarih olduğunu açıkladı.
- Türkiye, Somali açıklarında sismik çalışmaları tamamlayarak 2026'da açık deniz sondajına başlayacak.
- Yeni sondaj gemileri sevk edilecek ve kara bloklarında da petrol çıkarma çalışmaları yürütülecek.
- Somali'de 30 milyar varile yakın petrol ve doğal gaz rezervi potansiyeli bulunuyor.
- Operasyonlar için karada altyapı inşa edilecek ve bölgedeki güvenlik riskleri dikkate alınacak.
- Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de askeri üs, liman işletmesi ve ordu eğitimi gibi stratejik yatırımlar yapıyor.
Türkiye, Somali açıklarında uzun süredir yürüttüğü hidrokarbon araştırmalarında yeni aşamaya geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılının açık deniz sondaj yılı olacağını söyledi.
Ankara, Ekim 2024’te Oruç Reis gemisini Somali’ye göndererek Türk Petrolleri’ne tahsis edilen üç bölgede 5 bin kilometrekarelik alanlarda 3D sismik araştırma yürütmüştü. Yetkililer bu çalışmalarla petrol yataklarının tespit edilmesini beklediklerini açıklamıştı.
TÜRKİYE YENİ SONDAJ GEMİLERİNİ SOMALİ’YE GÖNDERECEK
Bakan Bayraktar, deniz tabanının altındaki kaynakları araştırmak için yakın zamanda satın alınan yeni sondaj gemilerinin Somali açıklarına sevk edileceğini aktardı. Bölgedeki operasyonların yaklaşık 3 bin metre derinlikte yürütüleceğini söyledi.
Somali kıyılarının güvenlik riski taşıması nedeniyle Oruç Reis geçen yıl on ay boyunca Türk fırkateynleriyle korunmuştu.
KARADA DA SONDAJ BAŞLAYACAK
Türkiye ile Somali arasındaki anlaşma, sadece deniz sondajını değil kara bloklarında petrol çıkarma çalışmalarını da kapsıyor.
Bayraktar, Somali’de karaya erişim altyapısının bulunmadığını ve yolların dahi yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“2026’da operasyonlara başlamayı hedefliyoruz. Bu sefer sismik çalışma değil, doğrudan sondaj yapılacak.”
Somalili bir kaynak, sondaj sahasına yol açılması için ihalenin hazırlanmakta olduğunu ve altyapının operasyonlardan önce tamamlanacağını açıkladı.
SOMALİ’NİN 30 MİLYAR VARİLLİK REZERVİ
ABD hükümeti raporlarına göre Somali’de 30 milyar varile yakın petrol ve doğal gaz rezervi olabilir. Bölgenin geliştirilebilmesi için üç ila beş yıl sürecek büyük yatırımlar gerekiyor.
Enerji uzmanlarının Middle East Eye’a verdiği bilgiye göre Türkiye’nin Somali açıklarında ilk arama ve sondaj faaliyetlerini tamamlamak için yarım milyar dolara kadar harcama yapması gerekebilir. Üretim aşamasına geçildiğinde bu maliyet birkaç milyar dolara çıkacak.
TÜRKİYE–SOMALİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR
Türkiye, 2011’den bu yana Somali’de kapsamlı yatırımlar yapıyor. Mogadişu’da dünyanın en büyük Türk büyükelçiliği bulunuyor ve Ankara ülkeye 1 milyar doların üzerinde insani yardım sağladı.
Türkiye ayrıca:
Mogadişu’da büyük bir askerî üs işletiyor,
Havalimanı ve limanın işletmesini Türk şirketleri yürütüyor,
Somali ordusunun üçte birini oluşturan binlerce askeri Türkiye’de ve Turksom üssünde eğitiyor.