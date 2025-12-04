Türkiye’nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon aramalarında kritik aşamaya gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3D sismik çalışmaların tamamlanmasının ardından 2026 yılının açık deniz sondajı için belirlenen tarih olduğunu açıkladı.

Türkiye, Somali açıklarında uzun süredir yürüttüğü hidrokarbon araştırmalarında yeni aşamaya geçiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yapılan sismik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılının açık deniz sondaj yılı olacağını söyledi.

Ankara, Ekim 2024’te Oruç Reis gemisini Somali’ye göndererek Türk Petrolleri’ne tahsis edilen üç bölgede 5 bin kilometrekarelik alanlarda 3D sismik araştırma yürütmüştü. Yetkililer bu çalışmalarla petrol yataklarının tespit edilmesini beklediklerini açıklamıştı.

Bakan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile İstanbul'da düzenlenen, Türkiye ile Somali arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması'na ilişkin imza törenine katıldı.

TÜRKİYE YENİ SONDAJ GEMİLERİNİ SOMALİ’YE GÖNDERECEK

Bakan Bayraktar, deniz tabanının altındaki kaynakları araştırmak için yakın zamanda satın alınan yeni sondaj gemilerinin Somali açıklarına sevk edileceğini aktardı. Bölgedeki operasyonların yaklaşık 3 bin metre derinlikte yürütüleceğini söyledi.

Somali kıyılarının güvenlik riski taşıması nedeniyle Oruç Reis geçen yıl on ay boyunca Türk fırkateynleriyle korunmuştu.

KARADA DA SONDAJ BAŞLAYACAK

Türkiye ile Somali arasındaki anlaşma, sadece deniz sondajını değil kara bloklarında petrol çıkarma çalışmalarını da kapsıyor.

Bayraktar, Somali’de karaya erişim altyapısının bulunmadığını ve yolların dahi yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“2026’da operasyonlara başlamayı hedefliyoruz. Bu sefer sismik çalışma değil, doğrudan sondaj yapılacak.”

Somalili bir kaynak, sondaj sahasına yol açılması için ihalenin hazırlanmakta olduğunu ve altyapının operasyonlardan önce tamamlanacağını açıkladı.

SOMALİ’NİN 30 MİLYAR VARİLLİK REZERVİ

ABD hükümeti raporlarına göre Somali’de 30 milyar varile yakın petrol ve doğal gaz rezervi olabilir. Bölgenin geliştirilebilmesi için üç ila beş yıl sürecek büyük yatırımlar gerekiyor.

Enerji uzmanlarının Middle East Eye’a verdiği bilgiye göre Türkiye’nin Somali açıklarında ilk arama ve sondaj faaliyetlerini tamamlamak için yarım milyar dolara kadar harcama yapması gerekebilir. Üretim aşamasına geçildiğinde bu maliyet birkaç milyar dolara çıkacak.

TÜRKİYE–SOMALİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye, 2011’den bu yana Somali’de kapsamlı yatırımlar yapıyor. Mogadişu’da dünyanın en büyük Türk büyükelçiliği bulunuyor ve Ankara ülkeye 1 milyar doların üzerinde insani yardım sağladı.

Türkiye ayrıca:

Mogadişu’da büyük bir askerî üs işletiyor,

Havalimanı ve limanın işletmesini Türk şirketleri yürütüyor,

Somali ordusunun üçte birini oluşturan binlerce askeri Türkiye’de ve Turksom üssünde eğitiyor.

