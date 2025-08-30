Mou sonrası Fenerbahçe ile anılıyordu... İsmail Kartal'dan flaş açıklama

Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Fenerbahçe'de bir numaralı aday olarak gündeme gelen İsmail Kartal'dan ilk açıklama geldi.

"KİM ÇALIŞMAK İSTEMEZ Kİ?"

Sarı-lacivertli takımla ikinci döneminde 99 puan toplayan İsmail Kartal, gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe ile ilgili sorusuna cevap verdi.

"Fenerbahçe'de çalışır mısınız?" sorusunu cevaplayan İsmail Kartal, "Bugün mübarek cuma günü. Hayırlısıysa tabii ki Fenerbahçe'de hepimiz çalışmak isteriz." açıklamasını yaptı.

KİM FENER'İ ŞAMPİYON YAPACAKSA...

İsmail Kartal ayrıca "Eğer Rabbim Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için başka birini uygun gördüyse inşallah teknik direktör o olsun. Allah ne takdir görmüşse bize onu nasip etsin. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.