Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Yaralılar var
Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsü, İran plakalı bir tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
