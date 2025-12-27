Sanatçı Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında çıkan haberlerin sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü sanatçı, kamuoyunda “yeni bir gelişme” gibi sunulan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek konuya açıklık getirdi.

Dün bazı internet sitelerinde Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen’in meslek hayatında yeni bir göreve başladığına dair haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde, hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen’in Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üye hakim olarak görevlendirildiği ifade edildi.

Gelişmelerin ardından Ümit Besen, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak haberlerin yanlış anlaşılmaya yol açtığını dile getirdi. Sanatçı, paylaşımında bu görevlendirmenin yeni olmadığını vurgulayarak, kızının mesleki geçmişine dair bilgi verdi. Besen, Ezgi Besen’in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yaptığını, yaklaşık 8 yıldır ise hakim olarak görevini sürdürdüğünü belirtti.

Ümit Besen, açıklamasında kızına duyduğu gururu da dile getirdi. Ezgi Besen’in mesleğini büyük bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra ettiğini ifade eden sanatçı, görevini titizlikle yerine getirdiğine yakından şahit olduğunu söyledi.

Besen, Instagram üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

“Sosyal medyada viral olmuş. Yeni bir haber değil, Kızım Ezgi Istanbul Üniversitesi’nden mezun olup bir süre Avukatlık yaptı, 8 yıldır da hakim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkürler. Canım kızım seninle gurur duyuyorum senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum. Hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum. Adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, kökün sağlam, vatanını Bayrağını baş tacı etmiş uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum.”

