Trabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor, 57'nci defa karşı kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken, 9 müsabakayı Kayserispor kazandı. Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise rakip filelere 60 gol gönderdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında genel olarak üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

3 SEZONDUR SAHASINDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibine karşı üs olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor. En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, bir beraberlik alarak Kayserispor maçlarında 3 puan çıkaramadı.