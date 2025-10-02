Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu

Trabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;un rakibi Kayserispor: Süper Lig&#039;de 57&#039;nci randevu
Trabzonspor, Kayserispor, Süper Lig, Trendyol Süper Lig, Futbol, Rapor, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 3 Ekim Cuma günü Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57'nci defa karşı karşıya gelecek. Karadeniz ekibi, sahasında son 3 sezonda 2 yenilgi ve bir beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor, 57'nci defa karşı kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü bordo-mavili ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamazken, 9 müsabakayı Kayserispor kazandı. Trabzonspor, 103 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin 68'ini kendi evinde kaydetti. Kayserispor ise rakip filelere 60 gol gönderdi.

Trabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu - 1. Resim

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında genel olarak üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 28 karşılaşmanın 19'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç beraberlikle sona ererken 3 müsabakayı da Kayserispor kazandı.

Trabzonspor'un rakibi Kayserispor: Süper Lig'de 57'nci randevu - 2. Resim

3 SEZONDUR SAHASINDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibine karşı üs olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor. En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, bir beraberlik alarak Kayserispor maçlarında 3 puan çıkaramadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?Cezaevine uyuşturucu sokmaktan tutuklanmıştı! Avukatın cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Leroy Sane'ye art arda kötü haberler: Aday kadroda yine yok! - SporG.Saray'ın 10 numarasına art arda kötü haberlerMHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri - SporMHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleriNice maçı öncesi İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber - SporFenerbahçe'ye İrfan Can Eğribayat'tan kötü haberTFF resmen açıkladı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu - SporKritik derbiyi yönetecek isim açıklandıSüper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor - SporG.Saray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyorLiverpool'a karşı tarihi galibiyet! 'Kimse buna inanmıyordu' - SporLiverpool'a karşı tarihi galibiyet! 'Kimse buna inanmıyordu'
Sonraki Haber Yükleniyor...