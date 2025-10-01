Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro!

Bordo-mavililer, Manchester United'ın Temmuz 2023'te 50 milyon euro bonservis karşılığında Inter'den transfer ettiği Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takıma çabuk uyum sağlayan 29 yaşındaki yıldız file bekçisinin bonservisinin alınmasının zor olduğunu söyledi.

"O RAKAMLARA TRANSFER YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul'da bir otelde, Reges Elektrik ile düzenlenen sponsorluk sözleşme imza töreninde açıklamalarda bulunan Doğan, "Onana aramıza yeni katıldı. Hem teknik ekip hem de bizler, Onana'nın hareketlerinden, duruşundan ve verdiği tepkilerden çok memnunuz. Onana, bonuslarla birlikte 65 milyon euroya mal olan bir futbolcu. Trabzonspor'un şu anda o rakamlarda bir transfer yapması söz konusu değil. Teknik ekibimiz oyuncudan, oyuncu da Trabzon'dan memnunsa sezon sonu ne yapılabileceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.