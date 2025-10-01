Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro!

Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki ses getiren transferi Andre Onana, kısa sürede takıma uyum sağladı. Başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlu kalecinin bonservisiyle ilgili soruyu cevapladı.

Bordo-mavililer, Manchester United'ın Temmuz 2023'te 50 milyon euro bonservis karşılığında Inter'den transfer ettiği Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takıma çabuk uyum sağlayan 29 yaşındaki yıldız file bekçisinin bonservisinin alınmasının zor olduğunu söyledi.

Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro! - 1. Resim

"O RAKAMLARA TRANSFER YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul'da bir otelde, Reges Elektrik ile düzenlenen sponsorluk sözleşme imza töreninde açıklamalarda bulunan Doğan, "Onana aramıza yeni katıldı. Hem teknik ekip hem de bizler, Onana'nın hareketlerinden, duruşundan ve verdiği tepkilerden çok memnunuz. Onana, bonuslarla birlikte 65 milyon euroya mal olan bir futbolcu. Trabzonspor'un şu anda o rakamlarda bir transfer yapması söz konusu değil. Teknik ekibimiz oyuncudan, oyuncu da Trabzon'dan memnunsa sezon sonu ne yapılabileceğine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Onana açıklaması: Bonuslarla birlikte 65 milyon euro! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çin'de yine aynı skandal! Bakandan sonra diplomatlar kayboldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek? - SporTedesco'dan Duran cevabı: Ne zaman dönecek?'Kural hatası' istifa getirdi: Yönetim kararını verdi - Spor'Kural hatası' istifa getirdi: Yönetim kararını verdiTrabzonspor Başkanı Doğan'ndan Uğurcan Çakır itirafı: Bu konuya girmeyi istemezdim! - SporUğurcan transferi için itiraf: Bu konuya girmeyi istemezdim!Liverpool bu kadarını beklemiyordu! İlkay Gündoğan 'İsim veremem' diyerek anlattı - SporGalatasaraylı yıldız 'İsim veremem' diyerek anlattıEuroLeague'de 2'nci hafta heyecanı: İşte maç programı... - SporEuroLeague'de 2'nci hafta heyecanı: İşte maç programı...Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti İngiliz basınında: Slot'un Türkiye kabusu! - SporG.Saray'ın zaferi İngiliz basınında: Slot'un Türkiye kabusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...