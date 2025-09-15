Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler! "Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı"

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a zehir zemberek sözler! "Trabzonspor FETÖ'cü savcılarla top oynamadı"

- Güncelleme:
Ertuğrul Doğan&#039;dan Ali Koç&#039;a zehir zemberek sözler! &quot;Trabzonspor FETÖ&#039;cü savcılarla top oynamadı&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un hedefindeki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı'na sert sözlerle yüklendi. Doğan, "Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil" sözleriyle FETÖ'yü işaret etti. Doğan sözlerini, "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu tartışmaya kapalıdır" ifadeleriyle kapattı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün akşam oynadıkları Trabzonspor maçı devam ederken şike paylaşımında bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sert sözlerle yüklenmiş "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz’da FETÖ'yü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir" ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sözlere Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan cevap geldi. 

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!

"FETÖCÜ SAVCILARLA TOP OYNAMADI"

Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.

FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.
FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.
FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.

3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!

Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!

Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır."

