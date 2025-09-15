Golü iptal edilmişti! Onuachu stat çıkışı isyan etti: Büyük utanç!

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Trabzonspor, Youssef En-Nesyri'nin golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

"TÜRKİYE LİGİ İÇİN BÜYÜK UTANÇ"

Trabzonspor'da kafa golü VAR incelemesi sonucu iptal edilen Paul Onuachu, mücadele bitiminde stadı terk ederken, "Big shame for Turkish League (Türkiye Ligi için büyük utanç)" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Okay Yokuşlu'nun 19'uncu dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımı sahada bir kişi eksik mücadele eden ve karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Onuachu'nun tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.