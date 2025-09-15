Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay'dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim

Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay'dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim

- Güncelleme:
Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay&#039;dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, direkt kırmzı kartla oyun dışında kaldı. Takımını uzun süre 10 kişi bırakan orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Trabzonspor'u, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert faul nedeniyle 19'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından "özür" paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay'dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim - 1. Resim

"BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Milli futbolcu, "Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Mağlubiyetin tüm sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımızın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay'dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

