Fenerbahçe maçına damga vurdu! Okay'dan özür: Yenilginin tüm sorumlusu benim

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Trabzonspor'u, En-Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert faul nedeniyle 19'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bırakan Okay Yokuşlu, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından "özür" paylaşımı yaptı.

"BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Milli futbolcu, "Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Mağlubiyetin tüm sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımızın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.