Nicolo Zaniolo, İtalya'yı fena karıştırdı! "Soyunma odasında 2 genç oyuncuya yumruk attı"

Bonservisi Galatasaray'da olan, Serie A kulübü Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, ülkesinde skandal bir iddiayla gündeme geldi. Fiorentina-Roma U20 maçı sonrası soyunma odasına izinsiz girip, rakip takım futbolcularına yumruk attığı iddia edilen İtalyan futbolcudan açıklama geldi.

Fiorentina ile imzaladığı kiralık sözleşmede yer alan "zorunlu opsiyon maddesi"nin şartlarını (maçların yüzde 60'ında forma giyme) yerine getiremeyen ve İtalyan kulübünün yeni sezonda devam etmek istemediği konuşulan Nicolo Zaniolo, futbolu ve golleriyle değil, saha dışında karıştığı olayla konuşuluyor.

"YUMRUK ATTI" İDDİASI

Radio Firenze Viola'nın haberine göre; Fiorentina-Roma U20 maçının ardından soyunma odasına giren 25 yaşındaki futbolcu, rakip takım oyuncusuna yumruk attı.

"ALTYAPI OYUNCULARINA KARŞI KIŞKIRTICI TAVIR SERGİLEDİ"

Roma Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo’nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı tavır sergilediği anlaşılmıştır. Karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir" denildi.

"DURUMUN KÖTÜLEŞMEMESİ İÇİN AYRILDIM"

Manşete çıkan iddialar hakkında Zaniolo, "Maçın sonunda çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim. Roma soyunma odasına giderek, onlara 'merhaba' demek ve sezon için tebriklerimi ilettim. Ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar. Bu yüzden o noktada durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.