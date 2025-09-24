Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Zaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladı

Zaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası&#039;nda turladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Udinese, konuk ettiği Palermo'yu 2-1 mağlup etti. Udinese'nin 2,5 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, attığı golle galibiyet ve takımının tur atlamasında önemli katkı sağladı.

İtalya Kupası 2'nci Turu'nda Udinese, sahasında Palermo ile karşı karşıya geldi. Udinese'nin Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Nicolo Zaniolo, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Maçın 41'inci dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan İtalyan futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Zaniolo sahne aldı, Udinese, İtalya Kupası'nda turladı - 1. Resim

Udinese, 45'inci dakikada bir gol daha bulurken; Palermo uzatmalarda farkı bire indirdi ve karşılaşma 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Udinese, İtalya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül 2025 maç programı belli oldu
