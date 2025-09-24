Zaniolo sahneye çıktı: Udinese, İtalya Kupası'nda turladı

İtalya Kupası 2'nci Turu'nda Udinese, sahasında Palermo ile karşı karşıya geldi. Udinese'nin Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Nicolo Zaniolo, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 70 dakika sahada kaldı.

Maçın 41'inci dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan İtalyan futbolcu, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Udinese, 45'inci dakikada bir gol daha bulurken; Palermo uzatmalarda farkı bire indirdi ve karşılaşma 2-1 sonuçlandı. Bu sonuçla Udinese, İtalya Kupası'nda bir üst tura yükseldi.