Gazze’de kritik gün! Hamas mahkum takası listesini açıkladı, İsrail şart koştu

Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden dolaylı müzakerelerde yeni bir gelişme yaşandı. Hamas, ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak takas edilmesi öngörülen mahkûmların listesinin bugün taraflar arasında değiş tokuş edildiğini duyurdu.

“ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA VAR”

Hamas heyetinde yer alan Taher el-Nunu, grup tarafından yayımlanan açıklamada, arabulucuların “ateşkesin uygulanmasına yönelik adımların önündeki engelleri kaldırmak için büyük çaba harcadığını” belirtti.

El-Nunu, “Müzakereler, savaşın sona erdirilmesi, işgal güçlerinin Gazze’den çekilmesi ve esir takasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde yoğunlaştı.” dedi.

Filistinli yetkili, “Serbest bırakılması gereken mahkûmların listesi, üzerinde mutabık kalınan kriterlere göre bugün takas edildi. Dolaylı müzakereler tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla sürüyor.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL: ATEŞKES ANCAK HAMAS SİLAHSIZLANIRSA MÜMKÜN

Öte yandan İsrail hükümeti cephesinden gelen açıklamalar, sürecin hâlâ kırılgan olduğunu gösterdi.

İsrail kabinesi üyesi Zeev Elkin, kamu yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Herhangi bir ateşkes anlaşmasının nihai tablosu, Hamas’ın silahsızlandırıldığı ve artık Gazze’yi kontrol etmediği bir durum olmalı.” şeklinde yorumunu paylaştı.

Hamas ise söz konusu talebi reddederek, silahsızlanmayı “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Hamas’ın üst düzey isimlerinden Musa Ebu Marzuk, Drop Site News’e yaptığı açıklamada, “Ateşkes ya da ateşkes taahhüdü, Hamas’ın kaç tüfeği olduğundan çok daha önemli.” şeklinde konuştu.

BATI ŞERİA'DA GERGİNLİK: BİR FİLİSTİNLİ VURULDU

Bu arada, Batı Şeria’da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Wafa haber ajansına göre olay, El Halil’in batısındaki Tarqumiyah kentinde, ayrım duvarı yakınlarında meydana geldi.

İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki bir Filistinli bacağından vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun “orta derecede” olduğu bildirildi.

Mısır’daki görüşmelerin sonucu, hem Gazze’de ateşkesin kalıcılığı hem de rehine-tutuklu takasının uygulanma biçimi açısından belirleyici olacak.

Arabulucu ülkeler, anlaşmanın “önümüzdeki günlerde somut ilerlemeye dönüşmesi” için diplomatik trafiği sürdürüyor.