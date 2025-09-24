ABD'nin Dallas kentinde göçmenlik ofisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Dallas kentinde Çarşamba sabahı ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisinde silahlı saldırı düzenlendi.

Dallas polisinin X hesabından yaptığı açıklamaya göre saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın da hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis, ilk incelemede saldırganın hükümet binasına bitişik bir binadan ateş açtığını belirtti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, bir kurban olay yerinde hayatını kaybetti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırganın intihar ederek öldüğünü açıkladı. Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

CNN’e konuşan ICE Direktör Vekili Todd Lyons, üç kişinin vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ancak kimlikleri hakkında bilgi paylaşmadı. ICE yetkilileri, saldırıda hiçbir görevlinin zarar görmediğini duyurdu.

"KESKİN NİŞANCI" OLABİLİR

Yetkililer, saldırının “keskin nişancı” saldırısı olabileceğini değerlendiriyor. Tesislerde ICE çalışanlarının yanı sıra siviller ve göçmen gözaltı merkezindeki kişiler de bulunuyor.

Bu saldırı, bu yıl Teksas’ta ICE veya ABD Gümrük ve Sınır Koruma tesislerine yönelik en az üçüncü silahlı saldırı oldu. 4 Temmuz’da Fort Worth yakınlarındaki Prairieland Gözaltı Merkezi’ne düzenlenen koordineli saldırıda bir polis memuru boynundan vurulmuştu.

Günler sonra McAllen’de bir sınır devriyesi tesisine ateş açan 27 yaşındaki saldırgan polis tarafından öldürülmüştü. Ağustos ayında ise yine Dallas’taki aynı ICE tesisinde sırt çantasında bomba olduğunu iddia eden bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

MERMİLER, ICE KARŞITI MESAJLAR İÇERİYOR

FBI, Dallas ICE ofisinde meydana gelen silahlı saldırıyı hedefli şiddet olayı olarak soruşturuyor. İlk bulgular, şüpheli saldırganın bulunduğu bölgede ICE karşıtı mesajlar içeren mermiler bulunduğunu gösteriyor.