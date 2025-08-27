Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün gününde damadı öldürdü! Maganda kurşunu bu defa 'yengeden' geldi

Düğün gününde damadı öldürdü! Maganda kurşunu bu defa 'yengeden' geldi

Giresun'da düğünden sonra gelin ve damadı evlerine uğurlarken rastgele ateş açıldı. Yaralanan damat hastanede hayatını kaybetti, ateş eden damadın yengesi gözaltına alındı. Yengenin bahçesinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Yılmaz Tunç, yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde birtakım düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı. O düzenlemelerden biri de düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara yönelik  hapis cezasının artırılmasıydı. 5 yıla kadar hapis cezasının gelmesi beklenirken bir maganda kurşunu da Giresunlu genci düğün günü hayattan kopardı. 

Şebinkarahisar ilçesi Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.

DAMAT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

DAMADIN YENGESİ GÖZALTINDA

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

