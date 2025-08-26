Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü geçtiğimiz gün büyük acı yaşadı. Emet Çayı'nda ailesiyle gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten'in 5 yaşındaki kızı suya düştü.

Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kenara itmeyi başardı. Küçük kız vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

2 METRE DERİNLİKTE BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, Husten'in cansız bedenine kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikte buldu.

Kızını kurtarmak isterken, canından olan babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.