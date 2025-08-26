Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor

Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten&#039;e ağlıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da suya düşen 5 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen baba akıntıya kapılarak can verdi. Babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Köyü geçtiğimiz gün büyük acı yaşadı. Emet Çayı'nda ailesiyle gezintiye çıkan 45 yaşındaki Hüseyin Husten'in 5 yaşındaki kızı suya düştü. 

Kızını kurtarmak için suya atlayan Husten, kenara itmeyi başardı. Küçük kız vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Ancak kızını kurtaran baba, akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor - 1. Resim

2 METRE DERİNLİKTE BULDULAR

İhbar üzerine olay yerine 112, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalış ekibi, Husten'in cansız bedenine kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikte buldu.

Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor - 2. Resim

Kızını kurtarmak isterken, canından olan babanın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'da kahreden olay: Kızı içinden canından oldu! Düğüncüler, Hüseyin Husten'e ağlıyor - 3. Resim

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lara Kamhi 19 yıl sonra sessizliğini bozdu! 4 saat şiddet uyguladı, boğazımı sıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL - 3. Sayfa155 kilogram ele geçirildi! 45 milyar değerindeHakan Çakır cinayetinin dehşete düşüren ifadeleri! "Gözüne çivili sopayla vurdum" - 3. Sayfa"Gözüne çivili sopayla vurdum"Annesinin bıçakla kovaladığı 10 yaşındaki kız anlattı: Haberi yoktu, kaçırıldığımı zannetti - 3. Sayfa"Kaçırıldığımı zannetti, onu özledim"Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 3. SayfaDayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe!Köpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vurdu, o anlar kameraya yansıdı - 3. SayfaKöpek kavgası kanlı bitti, çekti silahı vurduİğrenç olay! Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kız çocuğunu defalarca istismar etti - 3. SayfaBanka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz!
Sonraki Haber Yükleniyor...