Annesinin bıçakla kovaladığı 10 yaşındaki kız anlattı: Haberi yoktu, kaçırıldığımı zannetti

Adana'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 35 yaşındaki Ayşegül Y., 10 yaşındaki kızına dehşeti yaşattı.

Yüreğir'de yaşayan anne kız arasında tartışma çıktı, anne bıçakla kovalamaya başladı. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olaya müdahale etti. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

ANNE TUTUKLANDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde anne Ayşegül Y.'yi gözaltına aldı. Kızı E.H.Y. ise babasına verildi. Anne nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"ANNEM BENİ KAÇIRACAKLAR SANDI"

Annesi tutuklanan E.H.Y., "Ben bazen halamlara gidip kuzenlerimle ders çalışıp oyun oynuyordum. Bir gün annemden gizli Sedat ağabeyi aradım. Gel, beni al, halama gideceğim dedim. Sedat ağabeyin beni aldığı sırada annem gördü ve beni kaçıracaklar sandı. Görüntülerde bıçakla kovalıyor gibi çıkmış ama beni korumak için yaptı" diye konuştu.

"ANNE SENİ ÇOK SEVİYORUM"

E.H.Y. annesinin tutuklanmasını istemediğini ifade ederek, "Annemi çok özledim. Ben annemi istiyorum. Annemin tutuklanmasını istememiştim. Annemi geri istiyorum. Lütfen annemi bana geri verin. Şimdi babamın yanındayım. Okullar açılacak ve beni annem götürüyordu. Şimdi kim götürecek okula? En son annemle karakolda görüştüm. Daha sonra zaten tutuklandı. Anne, seni çok seviyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.