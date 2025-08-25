Deprem Ağı yine yanıldı... Bursa'daki artçı değil, uygulama korkuttu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta başlayan 6.1'lik depremin artçıları kabusu yaşatmaya devam ederken Bursa da bugün saat 11.15'te sallandı.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Paniğe neden olan ise deprem değil, milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'Deprem Ağı' oldu.

5.6 OLARAK DUYURDULAR

949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirimi geldi. Uygulama son olarak 20 Ağustos'ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi 5.5 olarak kullanıcıların cep telefonlarına göndermişti.

TEPKİLER YAĞDI: AKLIMI ALDI YİNE

Bursa'daki depremi de yanlış duyuran uygulamaya gelen bazı tepkiler ise şu şekilde: