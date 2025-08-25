Deprem Ağı yine yanıldı... Bursa'daki artçı değil, uygulama korkuttu!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 11.15'te büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldi. Deprem Ağı uygulamasında 5.6 olarak geçen sarsıntının büyüklüğü, kullanıcıları isyan ettirdi. Binlerce kişi yanlış veri nedeniyle panik ve korku yaşadı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta başlayan 6.1'lik depremin artçıları kabusu yaşatmaya devam ederken Bursa da bugün saat 11.15'te sallandı.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Paniğe neden olan ise deprem değil, milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'Deprem Ağı' oldu.
5.6 OLARAK DUYURDULAR
949 bin kişinin cep telefonuna 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirimi geldi. Uygulama son olarak 20 Ağustos'ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi 5.5 olarak kullanıcıların cep telefonlarına göndermişti.
TEPKİLER YAĞDI: AKLIMI ALDI YİNE
Bursa'daki depremi de yanlış duyuran uygulamaya gelen bazı tepkiler ise şu şekilde:
-Bir sana güvenimiz vardı sen de başladın saçmalamaya Deprem Ağı
-Dün 5 şiddetinde olan depremde bildirim göndermeyen Deprem Ağı şimdi 3.4 şiddetinde ki deprem için bangır bangır bildirim gönderiyor.. Uygulamanın da kafası karışık sanırım.
-Depremin derinliği 5 km altına düşünce deprem ağı yanlış algılıyor, hele hele Bursa'da olan depremleri sürekli yanlış algılıyor bunun nedeni hem derinliği az hem de Bursa'nın toprağı yumuşak olduğu için daha şiddetli hissediliyor.
-Bursa’da 5.6 diyor deprem ağı bildirim gönderiyor bir gram sarsıntı hissetmedim nasıl oluyor anlamadım.
-Deprem ağı uygulaması aklımı aldı yine.
-Deprem ağı silsem olmuyor silmesem de böyle sabah sabah korkutuyor insanı paradokstayım.
-Deprem 3.6'ymış hissetmek zor, Deprem Ağı uygulamasını silmek lazım insanları yanlış yönlendiriyor.
-Ya bu kadarda olmaz 3.4 lük depremi nasıl 5.6 olarak açıklarsın anlam verilemiyor deprem ağı.
-Deprem Ağı uygulaması İstanbul'da deprem uyarısı verdi. Ben hissetmedim.
-Deprem ağı hayatımızın son dakikalarını yaşatıyor.