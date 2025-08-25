Düğünde damadın anneannesi öldürülmüştü! Kavga "Atletle oturma" dedikleri için çıkmış

Adana Sarıçam'da 23 Ağustos akşamı M.Ş. ve E.A.’nın düğününe gelen İ.Ç., alkol aldı. Bir süre sonra sıcaktan dolayı İ.Ç., tişörtünü çıkartıp atletle oturmaya başladı.

"DÜĞÜNDE ATLETLE OTURULMAZ"

Çevredeki vatandaşlar "Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var" diye İ.Ç.’yi uyardı. Uyarının ardından İ.Ç., beraberindeki E.U., S.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında E.U. evine gidip av tüfeği alıp düğün evinde rastgele sağa sola ateş açmaya başladı.

DAMADIN ANNEANNESİ, GELİNİN BABAANNESİ ÖLDÜ

Silah sesleri üzerine Eşe Adamhasan (68) oturduğu müstakil evin içerisine girdi. Bu sırada E.U. kapının arkasından ateş açtı. Kapının içerisinden geçen saçma parçaları Adamhasan’ın sırtına isabet etti. Yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Eşe Adamhasan’ın cenazesi, Cerenli Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Silahı kullanan E.U. kaçarken diğer 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Jandarmanın silahı kulandığı ileri sürülen E.U.’yu arama çalışmalarına devam ettği bildirildi.

Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan'ın damadın anneannesi, gelinin ise babaannesi olduğu öğrenildi.