Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Düğünde uçan tekmeli kavga

Düğünde uçan tekmeli kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da düğün karıştı! Gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavga tekme tokat büyüdü. Bir kişinin uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı.

Kavga, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.

Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam 12 gollü çılgın maç! Haaland alev aldı, Norveç tarihi fark attıTürkiye'den seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaMuğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandıAnkara’da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu: 3 yaralı - 3. SayfaKorkunç kaza! Havalanan araç dehşet saçtıMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaMuş'ta silahlı kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar varFacia ucuz atlatıldı! Amonyum nitrat yüklü tanker devrildi - 3. SayfaAmonyum Nitrat yüklü tanker devrildiOlay yeri Adana: Tek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada - 3. SayfaTek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdülerAnkara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 3. SayfaHer şeyi torununun önünde yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...