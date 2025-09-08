Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenyurt'ta gürültü kavgası sokağa taştı! Yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan gürültü kavgası yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Sokağa taşan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, sürekli ses yapan komşularına tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya döndü. Sokağa taşan olayı diğer aile bireyleri ayırırken, yaşanan o kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

