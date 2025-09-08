Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti

Yayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, gece saat 03.45 sıralarında Küçüklü Mahallesi Balcılar Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sugözü Mahallesi’nden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan B.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Muhammet Ali Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.D. ise yaralandı. Gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti - 1. Resim

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Öztürk’ün cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yayla yolunda feci kaza! 17 yaşındaki Muhammet Ali hayatını kaybetti - 2. Resim

Yaralı sürücü B.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

