Türkiye’de gün içinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 24 Aralık tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, “az önce deprem mi oldu, bugün deprem nerede oldu" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Son dakika gelişmeler ışığında AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi açıklandı.

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayda alınıyor. Son olarak Konya’da hissedilen bir sarsıntı sonrası gözler, 24 Aralık son depremler listesine çevrildi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD’ın paylaştığı son bilgilere göre, 23 Aralık 2025 tarihinde saat 22.20’de Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin belirli bir derinliğinde oluşan sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

KONYA'DA DEPREM OLDU MU?

Konya’da 23 Aralık gecesi meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, özellikle Selçuklu ilçesinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, bazı vatandaşlar tarafından hissedilirken, günlük yaşamda ciddi bir aksama yaşanmadı.

Uzmanlar, Konya ve çevresinde zaman zaman düşük ve orta şiddette depremlerin görülebileceğini belirterek, bu tür sarsıntıların bölgenin jeolojik yapısı açısından olağan olduğunu ifade ediyor.

SON DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD

24 Aralık Salı AFAD son depremler listesi:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

24 Aralık Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

