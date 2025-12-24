Anadolu Ajansı
ABD'de yaşlı bakımevinde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde patlama oldu. Meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
5 KİŞİDEN HABER ALINAMADI
Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını ifade etti.
Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.
