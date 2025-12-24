ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde patlama oldu. Meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Philadelphia yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamalar sonrası yangın çıktı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama meydana geldiğini ifade eden yetkililer, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

5 KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Yetkililer, patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığını, 5 kişiden de haber alınamadığını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

