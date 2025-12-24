İslam dünyasında mübarek kabul edilen geceler arasında yer alan Regaip Kandili, ibadet ve dua ile ihya ediliyor. Receb ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu özel zaman diliminde yapılacak ibadetler yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda "Regaip kandilinde oruç tutulur mu" araştırılıyor.

Üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip Kandili, manevi anlamı ve faziletiyle Müslümanlar tarafından önemle karşılanıyor. Bu mübarek gecede nasıl ibadet edileceği, oruç tutulup tutulamayacağı vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili’nde oruç tutulmasına dair dinen bir yasak bulunmuyor. Receb ayı, İslam alimleri tarafından faziletli aylardan biri olarak kabul ediliyor ve bu ayda tutulan oruçların sevabının büyük olduğu ifade ediliyor. Özellikle Regaip Kandili’ni içine alan Perşembe günü oruç tutup, gecesini ibadetle ihya etmenin faziletli olduğu kaynaklarda yer alıyor.

Ancak yalnızca cuma günü tek başına oruç tutmanın mekruh olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Regaip Kandili dolayısıyla oruç tutulacaksa, Perşembe-Cuma veya Cuma-Cumartesi günlerini kapsayacak şekilde tutulmasının daha uygun olduğu ifade ediliyor. Böylece hem Receb ayının faziletinden yararlanılmış hem de dini hassasiyetlere uygun hareket edilmiş olunur.

REGAİP KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Regaip Kandili’ne özgü farz veya vacip bir namaz bulunmuyor. Bu gecede kazası olanların kaza namazı kılması, kazası olmayanların ise nafile namazlarla geceyi ihya etmesi önerilir. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim okunması, dua edilmesi, tesbih çekilmesi ve tevbe-istiğfar edilmesi tavsiye ediliyor.

Din alimleri, Regaip Kandili’nde ilim öğrenmenin ve dini bilgileri artırmanın da büyük fazilet taşıdığını belirtiyor. Nafile ibadetlerin gizli yapılmasının riya tehlikesinden uzak durmak açısından daha uygun olduğu ifade edilirken, bu gecelerde yapılan duaların kabul edileceğine dair birçok rivayet bulunuyor.

