Akşam vardiyasında çalışan işçiler hastanelik oldu! 50 kişi aynı şikayette bulundu

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'ndeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında akşam vardiyasında çalışan işçiler yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

50 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 50 işçi Çorlu ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Genel sağlık durumları iyi olan işçilerden çoğu işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.