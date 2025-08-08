İki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi, 3'ünün durumu ciddi

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan ve 79 kişinin hastanelik olduğu yaş pasta kaynaklı gıda zehirlenmesi olayının ardından benzer bir vaka daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre; bu kez farklı bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketen 7 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Rahatsızlanan vatandaşlar, acil serviste tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenen kişilerden 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin üçüncü gününde sürdüğü öğrenildi.

"EVE GERİ GÖNDERDİLER"

Yediği pastadan zehirlenen ve küçük çocuğu olan Zeynep Özdemir; pazartesi günü pastanede pasta yediğini ve eve gidince rahatsızlanmaya başladığını söyledi.

"Gece saat 3.00-3.30 gibi fenalaşmaya başladım diyen Özdemir, "Sabaha karşı kimse olmayınca çocuklarımı evde bırakıp hastaneye geldim. Hastanede ilk teşhis olarak salgından hastalandığım düşünülerek herhangi bir şey yapılmadı. Emzirme durumum nedeniyle sadece serum vererek beni eve gönderdiler. Saat 12 gibi yine rahatsızlandım. Hastaneden yine emzirme durumumdan dolayı ve salgın düşünülerek geri gönderildim" dedi.

"ÜÇ GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Yaşadıklarını anlatmaya devam eden Özdemir, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ondan sonra arkadaşım beni arayarak, 'Zeynep sen pasta yediğin halde kötü oldun mu, hasta mısın' dedi. Ben de 'evet' deyince bana 'neden beni aramadın, ben hasta olduğum için arayamadım. biz şu an hastanedeyiz' dedi. Arkadaşım öyle deyince ben de tekrar hastaneye gittim. Doktora zehirlendiğimi söyledim. Benden ilk iki gidişte tahlil alınmamıştı. Üçüncü sefer benden tahlil alındı. Tahlil sonuçlarımdan zehirlendiğim anlaşıldı. Beni daha sonra yatırdılar. Üç gündür burada hastanede tedavi görüyorum. Serum ve antibiyotik ile kanım temizleniyor. Kanım zehirlenmişti. Nabzım, ateşim vardı. Tansiyonum çok düşmüştü. Ateşim yükseldiğinden dolayı sürekli tedavi almak için şu an yatırılmış durumdayım. Ben bu durumdan şikayetçiyim."

"İNSAN HAYATI BU KADAR MI UCUZ?"

Iğdır'da benzer bir zehirlenmenin önceki haftalarda da olduğunu belirten Özdemir, "Bundan 2-3 hafta önce haberlerde ve sosyal medyada bir zehirlenme olduğunu gördüm. Bu zehirlenmeler olduğu halde neden denetimler iyice yapılmıyor? Tekrar bu durumlar yaşanıyor? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Ben Iğdır İl Tarım Müdürlüğü'ne, Iğdır Valiliği'ne, Iğdır Belediyesi'ne sesleniyorum. Gerçekten bir şeyler yapsınlar. Bu kadar pastane var. Yaz sıcaklığında 3 hafta pastalar bekletiliyor. Bunlar neden imha edilmiyor? Hijyen olsaydı biz bu durumda olmazdık. Kimse sessiz olmasın sizlerde bizim durumumuza düşebilirsiniz" dedi.

79 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan zehirlenme vakasında resmi sonuçlara göre 79 kişi zehirlenmişti. Zehirlenme olayından sonra pastaların alındığı yer işlemeye devam ettiği halde, alınan tahlil sonuçları ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı.