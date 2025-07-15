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Bodrum katta 2 kişi zehirlendi, müdahaleye giden ekipler de çıkamadı! İstanbul'da esrarengiz olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Bodrum, Zehirlenme, Kimyasal Madde, İtfaiye, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 15 katlı binanın bodrum katında kimyasal maddelerden ötürü iki vatandaş zehirlendi. Olaya müdahale etmek için gelen iki itfaiye eri de zehirlenirken, çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'ndeki bir sitenin 15 katlı blokunun su deposu olarak kullanılan en alt katında yapılan tadilat çalışması sırasında 2 kişinin zehirlendiğinden şüphe edildi.

YARDIMA GİDENLER DE ETKİLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiyi depodan çıkarmak için içeri giren 2 itfaiye eri ile binada bulunan 1 kişi de fenalaştı.

Kimyasal maddeden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİNA HALKI TAHLİYE EDİLDİ

Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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