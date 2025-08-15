Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, birlikte yaşadığı ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, cinayetin ardından emlakçıyı arayıp durumu bildirmiş ve polis tarafından Gümüşhane'de yakalanmıştı.

Korkunç olay, çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, Alanya'nın Saray Mahallesi Türker Çıkmazı Sokak'ta bulunan apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 

ARKADAŞINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce emlakçıdan ev kiralayan 2 kişi, birlikte yaşamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.U. (21), birlikte yaşadığı Abdulcebbar Yıldız (28) isimli erkek arkadaşının başından tabancayla vurarak öldürdü. 

Alanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti - 1. Resim

EMLAKÇIYI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

İddiaya göre M.U. kiraladıkları evin emlakçısını arayarak, "Tuttuğum evde cinayet işledim" dedi. Emlakçı durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Alanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti - 2. Resim

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gümüşhane'de yakalanan cinayet zanlısı M.U. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Mahmutlar L Tipi cezaevine gönderildi.

Alanya’da kanlı olay: Kiraladığı evde cinayet işledi, emlakçıyı arayıp itiraf etti - 3. Resim

