Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! Sebile Yörük hakkında yeni gelişme

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sebile Yörük'ün merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Sebile Yörük, 3 Eylül 2024’te katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici iddialarda bulunmuş, eşi Mehmet Yörük'ün ölümünden erkek arkadaşı Mustafa S.'yi sorumlu tutmuştu. İddiaya göre, Mehmet Yörük, Mustafa S. tarafından içirilen çorba sonrası fenalaşmış ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Televizyon programının ardından harekete geçen polis ekipleri, Sebile Yörük ve Mustafa S.'yi İstanbul'daki stüdyoda gözaltına alarak Osmaniye’ye götürmüş, her iki şüpheli de tutuklanmıştı.

Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Sebile Yörük, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Son mahkeme kararıyla birlikte Sebile Yörük, yeniden cezaevine gönderilmiş oldu.