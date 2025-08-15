Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! Sebile Yörük hakkında yeni gelişme

Kaynak: Anadolu Ajansı
Osmaniye'de eşinin ölümünden sorumlu tutulan ve bir süredir tutuksuz yargılanan Sebile Yörük, hakkında verilen yeni tutuklama kararının ardından Adana'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Nisan 2024’te Osmaniye’de meydana geldi. Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eşi Sebile Yörük, daha önce bir süre tutuklu yargılanmış, ardından yaklaşık bir ay önce serbest bırakılmıştı. Mahkeme, yeni delil ve değerlendirmelerin ardından Sebile Yörük hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sebile Yörük'ün merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Harekete geçen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Sebile Yörük'ü gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Sebile Yörük, 3 Eylül 2024’te katıldığı bir televizyon programında dikkat çekici iddialarda bulunmuş, eşi Mehmet Yörük'ün ölümünden erkek arkadaşı Mustafa S.'yi sorumlu tutmuştu. İddiaya göre, Mehmet Yörük, Mustafa S. tarafından içirilen çorba sonrası fenalaşmış ve tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Televizyon programının ardından harekete geçen polis ekipleri, Sebile Yörük ve Mustafa S.'yi İstanbul'daki stüdyoda gözaltına alarak Osmaniye’ye götürmüş, her iki şüpheli de tutuklanmıştı.

Yaklaşık 10 ay cezaevinde kalan Sebile Yörük, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Son mahkeme kararıyla birlikte Sebile Yörük, yeniden cezaevine gönderilmiş oldu.

