Ters alevlere yakalandı! Orman kahramanlarının zor anları kamerada

Ters alevlere yakalandı! Orman kahramanlarının zor anları kamerada

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'deki yangına müdahale eden orman işçileri ters alev içerisinde kaldı. Zor anlar yaşayan orman kahramanları, alevlerden kaçarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Orman kahramanları alevlere müdahale sırasında insanüstü mücadele örneği sergiliyor. Osmaniye'de orman yangınına müdahale eden işçiler, ters alevlere yakalandı. Orman işçileri alevlerin içinde kalmaktan son anda kurtuldu.

ALEVLER KISA SÜREDE ORMANI KAPLADI

Düziçi ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevler, kısa sürede etrafı sardı. Bölgeye ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan ve havadan yangına müdahaleye başladı. 

TERS ALEVLERE YAKALANDILAR

Alevlerin evlere ulaşmaması için zorlu bir mücadele veren orman ekipleri, alevlerin tersten gelmesi üzerine yangının ortasında kaldı. Dakikalarla kurtulan ekiplerin zor anları kameraya yansıdı.

Ekipler hızlı hareketlerle alevlerden kurtulurken, o anlar vatandaşları da korkuttu.

