Şehir iki gün alev alev yandı! O yangının sorumlusu yakalandı

Şehir iki gün alev alev yandı! O yangının sorumlusu yakalandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınının sorumlusu olduğu belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

11 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.00 sularında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kavşut Mahallesi’nin Değirmenüstü bölgesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda, bölgede arıcılık faaliyeti yürüten 54 yaşındaki R.D.'nin yangının çıkışında payı olduğu belirlendi.

ARICI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla gözaltına alınan R.D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

İki gün süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın, orman ekiplerinin kararlı çalışmasıyla tamamen söndürülmüştü.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğüne dair resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

