Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın! Havadan müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanın çatısında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Son dakika yangın haberi: Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan 2 yangın söndürme ekibi de alevlere müdahaleye başladı.
FIRLAYAN PARÇALAR YANGINA SEBEP OLDU
Rüzgarın da etkisiyle ahşap lojmandan fırlayan parçalar, çevrede bulunan bahçelerde yangınlara sebep oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
