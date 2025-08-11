Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın! Havadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın! Havadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait kullanılmayan lojmanın çatısında yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

 

Son dakika yangın haberi: Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan 2 yangın söndürme ekibi de alevlere müdahaleye başladı.

Kahramanmaraş'ta lojman inşaatında yangın! Havadan müdahale ediliyor - 1. Resim

FIRLAYAN PARÇALAR YANGINA SEBEP OLDU

Rüzgarın da etkisiyle ahşap lojmandan fırlayan parçalar, çevrede bulunan bahçelerde yangınlara sebep oldu. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

