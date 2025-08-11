Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğum günü kutlaması bir telefonla acıya dönüştü! Apar topar olay yerine koştu

Torununun doğum günü kutlamasına giden yaşlı kadın, komşusundan gelen telefonla evinde yangın çıktığı öğrendi. Koşarak evine giden talihsiz ev sahibi, söndürme çalışmalarını çaresiz gözlerle izledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Santral Mahallesinde bulunan müstakil  bir evden dumanlar yükseldi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112'ye bildirdi.

Ormanlık alanın hemen yanında bulunan gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı Orman Bölge Müdürlüğü’ne de bilgi verildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler yangına müdahale ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangın söndürüldü.

Doğum günü kutlaması bir telefonla acıya dönüştü! Apar topar olay yerine koştu - 1. Resim

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDA ÖĞRENDİ

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, olay anında ikamette kimsenin olmadığı öğrenildi.

Torununun doğum günü kutlamasına giden ve komşusundan gelen telefonla evinin yandığını haber alan ev sahibi Kezban Cerit, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını çaresiz gözlerle izledi.

Bir süredir eşi ile birlikte yaylada kaldıklarını, torunun doğum günü için kendisinin eve geldiğini belirten Kezban Cerit, "Bir aydan fazladır yaylada kalıyoruz. Eşim hala yaylada, torunuma doğum günü yapıyorduk. Oradan gelirken komşum aradı, ‘Kezban yenge eviniz yanıyor’ dedi. Öyle deyince koşarak geldik. Geldiğimizde ev yanıyordu. Odalar kül olmuş, daha giremedim içeriye. İki oda tamamen yanmış, kalmamış bir şey. Allah'tan eve kimse yok. Mutfak, bulaşık, çamaşır makinesi ne oldu bilmiyorum" dedi.

Doğum günü kutlaması bir telefonla acıya dönüştü! Apar topar olay yerine koştu - 2. Resim

