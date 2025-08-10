Antalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı
Antalya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı şoförler hastaneye kaldırıldı.
Kaza Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Aydın'ın kullandığı traktör, Sedat Beyhan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
2 ŞOFÖR DE YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
