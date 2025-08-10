Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı

Antalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı şoförler hastaneye kaldırıldı.

Kaza Manavgat ilçesine bağlı Evrenseki Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Aydın'ın kullandığı traktör,  Sedat Beyhan idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Antalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı - 1. Resim

2 ŞOFÖR DE YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

