Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor

Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'da yerleşim yerinin ortasındaki ağaçlık alanda yükselen alevler çevredeki vatandaşları korkuttu. Yangın üzerine 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor.

Adana'da yerleşim yerlerinin ortasında ağaçlık alanda çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu.

EVLERE YAKIN AĞAÇLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Sungurbey Lisesi çevresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı.

Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor - 1. Resim

112 EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR

Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti.

Henüz müdahalenin başlamadığı yangının olduğu çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu. Ekiplerin kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmesi bekleniyor.

