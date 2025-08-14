Adana'da yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda alevler yükseldi! 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor
Adana'da yerleşim yerinin ortasındaki ağaçlık alanda yükselen alevler çevredeki vatandaşları korkuttu. Yangın üzerine 112 ekipleri bölgeye intikal ediyor.
EVLERE YAKIN AĞAÇLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ
Olay, Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Sungurbey Lisesi çevresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı.
112 EKİPLERİ BÖLGEYE İNTİKAL EDİYOR
Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti.
Henüz müdahalenin başlamadığı yangının olduğu çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu. Ekiplerin kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmesi bekleniyor.
