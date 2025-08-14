Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Orman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2&#039;ye yükseldi
Osmaniye, Orman Yangını, Arazöz, Kaza, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de orman yangınına müdahaleye giden arazöz devrilmiş; feci kazada 1 işçi şehit olmuş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin daha şehit olduğu açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken Osmaniye'den acı haber geldi. Dün Hasanbeyli ilçesindeki yangına müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı.

BAKAN YUMAKLI DUYURMUŞTU

Feci kazada arazöz devrilirken 1 işçi şehit olmuş, 4 işçi de yaralanmıştı. X hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Orman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2'ye yükseldi - 1. Resim

Bugünse yaralılardan birinin daha şehit olduğu açıklandı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yıllar sonra ortaya çıktı: Aysu Baçeoğlu’nun Cem Yılmaz itirafı gündem oldu! "Telefonda konuştuk ve bana..."“Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç ters yöne girdi, yola savrulan 17 yaşındaki sporcu kurtarılamadı! Feci kaza kamerada - GündemAraç ters yöne girdi, genç sporcu kurtarılamadıSahilde yürüyenler korkunç manzarayla karşılaştı - GündemSahilde yürüyenler korkunç manzarayla karşılaştıBahçeli'nin başdanışmanından dikkat çeken açıklama: Kimsenin kimseye söyleyecek tek bir sözü kalmaz - Gündem"Kimsenin kimseye söyleyecek sözü kalmaz"Karşısına çıkan reklama kandı, 800 bin lirasından oldu! Aman dikkat - GündemÇıkan reklama kandı, 800 bin lirasından olduBalıkesir Sındırgı depremi sonrası eski başkandan açıklama: Varsın koltuk gitsin - GündemSındırgı'yı felaketten kurtardı: Varsın koltuk gitsinİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttı! İşte son durum - Gündemİsrail'in saldırılarına rağmen Suriye'ye dönenlerin sayısı arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...