Orman yangınına giden araç devrilmişti! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken Osmaniye'den acı haber geldi. Dün Hasanbeyli ilçesindeki yangına müdahaleye giden orman işçileri kaza yaptı.

BAKAN YUMAKLI DUYURMUŞTU

Feci kazada arazöz devrilirken 1 işçi şehit olmuş, 4 işçi de yaralanmıştı. X hesabından bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur. Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bugünse yaralılardan birinin daha şehit olduğu açıklandı.