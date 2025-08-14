Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı

Rezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı

Rüşvete aracılık etmekten tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir'e, yabancı istihbarat servisi elemanlarıyla bir masada çekilmiş fotoğrafı soruldu. Epözdemir, söz konusu yemekle ilgili topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı.

"Rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

HER ŞEY O FOTOĞRAFLA BAŞLADI

Öte yandan Epözdemir'in savcılığa verdiği ifade ile terör soruşturmasının detayları sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta, aralarında şüpheli Epözdemir'in ve bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerin bir yemekte buluştukları değerlendirilen olay sonrası soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Gürsel Tekin
Gürsel Tekin

Yazıda, "Söz konusu yemekte yer alan yabancı uyruklu şahıslardan Michael Rubın isimli şahsın Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine faaliyet yürüttüğü, yine Amerikan Dış İstihbarat Servisi ile bağlantılı olduğu ve çalışmalarının bu servis tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği anlaşılmıştır." denildi.

Rezan Epözdemir, 'casusluk' masası sorulunca topu CHP'li Gürsel Tekin'e attı - 2. Resim

CHP'Lİ İSMİ İŞARET ETTİ

Yerli ve milli bir insan olduğunu belirten Epözdemir, bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerle yemek fotoğrafı sorulduğunda "Müvekkilim Gürsel Tekin benimle iletişime geçti, bana yurt dışından bir heyet geldiğini, heyetin İngilizce konuştuğunu, heyet ile yemek yiyeceklerini, bu yemekte kardeşimin nişanlısının çeviri yapıp yapamayacağını sordu. O dönem İngilizce öğretmeniydi. Oraya geldiğimizde Gürsel Tekin ile selamlaştım, yine orada bulunan Türklere 'merhaba' dedim. Bana sormuş olduğunuz yabancı şahıslarla herhangi bir iletişim kurmadım, İngilizce olarak 'merhaba' demiş olabilirim" dedi.

Rezan Epözdemir
Rezan Epözdemir

"NEDEN ÇAĞRILDIĞIMI ANLAMADIM"

Epözdemir şöyle devam etti: "Neden çağrıldığımı anlayamadım ki ben zaten orada kimlerin olduğunu bilmiyordum. Şahit olduğum hiçbir konuşma olmadı. Bu heyet aynı gün ve tarihten önce ve sonra birçok kişiyle görüşmüştür. Bu heyetle görüşen kişiler Türk gazeteciler, iş insanları ve diplomatlar, Murat G., Kemal Kılıçdaroğlu, Faruk L., Faik Ö., Bülent K. ile görüştüğü anlaşılmaktadır. O hafta boyunca onlarca kişi ile görüşülmüşken bu husus sadece bana sorulmaktadır." 

