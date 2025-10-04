Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

- Güncelleme:
Denizli'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese giden ekipler araçlarda sıkışan vatandaşları çıkardı. Gelen ilk bilgiler arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı yer aldı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Çameli Karayolunun Aliveren Mevkiinde meydana geldi. Fuat Akman (53) idaresindeki otomobil seyir halindeyken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Fuat Akman idaresindeki otomobil takla atarak yan tarafta bulunan tarlaya uçtu. Diğer otomobil ise kaza sonucunda kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 4 DE YARALI VAR

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Fuat Akman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti. 

Denizli'de iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Hayatını kaybeden Fuat Akman’ın emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.  Akman’ın cenazesinin bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi’nde öğle namazına müteakip defnedileceği belirtildi.

