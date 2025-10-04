Denizli'de iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Acıpayam ilçesi Çameli Karayolunun Aliveren Mevkiinde meydana geldi. Fuat Akman (53) idaresindeki otomobil seyir halindeyken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda Fuat Akman idaresindeki otomobil takla atarak yan tarafta bulunan tarlaya uçtu. Diğer otomobil ise kaza sonucunda kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 4 DE YARALI VAR

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Fuat Akman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk etti.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Hayatını kaybeden Fuat Akman’ın emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Akman’ın cenazesinin bugün Çameli Kızılyaka Mahallesi’nde öğle namazına müteakip defnedileceği belirtildi.