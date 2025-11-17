Güney Kore'de zincirleme kaza! Yakıt tankeri önüne gelen aracı biçti, ölü ve yaralılar var
Güney Kore'de bir yakıt tankeri dahil 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, kazanın nedenini belirlemek üzere çalışmalar sürüyor.
Güney Kore'nin Yeongcheon şehrindeki Sangju-Yeongcheon otoyolunda bir yakıt tankeri ile yük kamyonu çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
3 ARAÇ ALEV ALEV YANDI
Yerel saat ile 03.12'de yaşanan kaza, aralarında bir yolcu otobüsü ile binek otomobillerin de bulunduğu 13 aracın çarpışmasına yol açtı. Yakıt tankeri ve yük kamyonu dahil 3 araçta yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın 2,5 saatlik çabanın ardından tamamen kontrol altına alındı.
2 ÖLÜ, 4 YARALI VAR
Polis kazada 1 binek otomobil sürücüsü ile 1 kamyon sürücüsünün öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca kazaya karışan tankerden sızan yakıtın yakınlardaki pirinç tarlalarına ve su kanallarına aktığı belirtildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.