Güney Kore'de bir yakıt tankeri dahil 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, kazanın nedenini belirlemek üzere çalışmalar sürüyor.

Güney Kore'nin Yeongcheon şehrindeki Sangju-Yeongcheon otoyolunda bir yakıt tankeri ile yük kamyonu çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

3 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Yerel saat ile 03.12'de yaşanan kaza, aralarında bir yolcu otobüsü ile binek otomobillerin de bulunduğu 13 aracın çarpışmasına yol açtı. Yakıt tankeri ve yük kamyonu dahil 3 araçta yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın 2,5 saatlik çabanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

2 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Polis kazada 1 binek otomobil sürücüsü ile 1 kamyon sürücüsünün öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca kazaya karışan tankerden sızan yakıtın yakınlardaki pirinç tarlalarına ve su kanallarına aktığı belirtildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

ZEYNEP ERDİVANLI

